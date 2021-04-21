ثلاثة أسرى أشقاء دخلوا أعواما جديدة في معتقلات العدو الإسرائيلي

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن ثلاثة أسرى أشقاء من عائلة أبو حميد يدخلون اليوم ويوم غد الخميس، عامهم الـ(20) في معتقلات العدو الاسرائيلي.

وقال النادي إن “الاسرى ناصر ونصر وشريف أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله المحتلة دخلوا عامهم الـ20 في سجون العدو، وهم من بين خمسة أشقاء يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد في السجون الاسرائيلية”.

ولفت نادي الى أن “ناصر يبلغ من العمر (49 عامًا)، ويقبع اليوم في سجن عسقلان، وكان قد تعرض على مدار السنوات التي سبقت اعتقاله عام 2002، للاعتقال عدة مرات وذلك منذ أن كان طفلًا، حيث تجاوز مجموع سنوات اعتقاله أكثر من (30) عاما”.

وتابع النادي “كما أن شقيقه نصر البالغ من العمر (47 عامًا)، والذي يقبع في سجن عسقلان، تعرض كذلك للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (29) عاما”، واضاف “كذلك شقيقهم شريف (45 عامًا) تعرض للاعتقال عدة مرات قبل عام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تسع سنوات، حيث واجه عمليات الاعتقال كما أشقاؤه منذ أن كان طفلًا، ويقبع اليوم في سجن جلبوع”.

وأوضح النادي ان “ناصر يقضي حُكما بالسّجن لسبعة مؤبدات و(50) عاما، ونصر خمسة مؤبدات وشريف أربعة مؤبدات”.

يذكر أن للأشقاء الاسرى الثلاثة، شقيقين آخرين يقضيان أحكاما بالسجن المؤبد وشقيقا آخر شهيد وهم: محمد (38 عاما) المحكوم بالسّجن المؤبد مرتين و(30) عاماً، وإسلام (35 عاماً) والمعتقل منذ عام 2018، والمحكوم بالسجن المؤبد و8 سنوات والذي قضى سابقاً قبل اعتقاله عام 2018، خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وشقيقا آخر شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد الذي قتله الاحتلال عام 1994.

المصدر: فلسطين اليوم