رئيس الوزراء المصري في ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

توجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء، برفقة 11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث ملفات التعاون المشترك، على أن يلتقي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الزيارة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن مدبولي غادر “ظهر اليوم مطار القاهرة الدوليّ، متوجهاً إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدداً من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين”.

المصدر: سبوتنيك