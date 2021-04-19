تعميم لوزيرة العمل حول تلقيح المستخدمين والعمال اللبنانيين والاجانب في أماكن العمل

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين اليوم تعميما يتعلق بتلقيح المستخدمين والعمال اللبنانيين والاجانب ضد وباء “كورونا”، في أماكن العمل، جاء فيه:

“استنادا الى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصا على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية،

وفي إطار الخطة الوطنية للتلقيح، التي تهدف الى تلقيح المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، للحد من تفشي الوباء وعدد المصابين.

توصي وزارة العمل القيمين على ادارة المنشآت الصناعية والتجارية وكافة الشركات والمؤسسات العاملة على الاراضي اللبنانية، والتي ستبادر الى تلقيح مستخدميها على نفقتها الخاصة، ان تشمل عملية التلقيح العمال الاجانب الذين يعملون في هذه المنشآت. على أن تقوم بإعداد اللوائح الإسمية للعمال المنوي تلقيحهم وإدراجها على منصة التسجيل لأخذ اللقاح المضاد للفيروس.

كما تطلب القيام بتوعية وتشجيع كافة العمال والمستخدمين الى ضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

ان وزارة العمل إذ تقدر وتدعم كافة المبادرات التي ستؤدي الى تحقيق المناعة المجتمعية والتخفيف من الاثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تطلب من أصحاب العمل المساهمة في هذه العملية وصولا الى تحقيق الأهداف المنشودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام