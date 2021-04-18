ايران: لا خسائر في محطة بوشهر النووية من جراء زلزال كناوة

اعلنت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية (جنوبي البلاد)، أن “الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر لم يسفر عن اية اضرار في هذه المحطة”. وأضاف المصدر نفسه، في بيان الأحد، أن “كافة الاقسام والاجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون أي خلل”.

ونوه البيان، إلى أن محطة بوشهر النووية “صمّمت وانشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لأشد انواع الزلازل في البلاد والمنطقة”. وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الاحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس (جنوب). وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة 11 و 11 دقيقة من صباح اليوم. وبحسب هذا التقرير، فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض وعلى بعد 28 كم من مدينة کناوه، و 91 كم من مدينة بوشهر مرکز محافظة بوشهر .

المصدر: ارنا