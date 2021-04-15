بالفيديو | لليوم الثاني على التوالي .. الإحتلال يهاجم المصلين الفلسطينيين في باب العمود بالقدس

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، شبانًا عند وصولهم باب العمود أحد الأبواب الرئيسية للقدس القديمة، عقب خروجهم من المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتدت على الشبان بالضرب، ومنعتهم من الجلوس في محيط باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وتندلع هذه المواجهات لليوم الثاني على التوالي، حيث وقعت مواجهات أمس بنفس المكان اعتقل خلالها 5 مقدسيين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك بمنع إدخال وجبات الافطار للصائمين ومنع رفع الأذان في مآذن المسجد الأربعة.

المصدر: موقع المنار