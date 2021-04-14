إدارة بايدن توافق على إتمام صفقة “إف “35 مع الإمارات وتحدد موعد التسليم

قال مساعدون في الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار، لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن “الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات “حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين”، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، وففقا لرويترز.

مطلع شباط/فبراير الماضي، أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن مراجعة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة.

وقال العتيبة إنه “واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأمريكية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن.

المصدر: وكالة سبوتنيك