وكالة الأدوية الأوروبية: لا صلة واضحة بين التطعيم بلقاح “جونسون أند جونسون” وتجلطات الدم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2021 - 01:04

وكالة الأدوية الأوروبية: لا صلة واضحة بين التطعيم بلقاح “جونسون أند جونسون” وتجلطات الدم

منذ 8 mins 14 April، 2021
6075d9d94236044a7715d22e
الاتحاد الاوروبي

أعلنت وكالة مراقبة الأدوية الأوروبية أنه ليس هناك صلة واضحة بين التطعيم بلقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لكورونا وتجلطات الدم لدى بعض متلقيه في الولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها “تتفهم قرار نظيرتها الأميركية بوقف استخدام اللقاح المطور من “جونسون أند جونسون” بسبب حالات نادرة من تجلطات الدم”.

وأضافت أنه “ليس من الواضح أن هناك صلة بين اللقاح والحوادث”، مشيرة إلى أن “لجنة السلامة التابعة لها تواصل مراجعة التقارير التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بهذا الخصوص”.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت في تغريدة عبر “تويتر” أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح “جونسون آند جونسون”، يوصي بتعليق استخدامه “لاعتبارات احترازية”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

وقف تجارب لقاح “جونسون أند جونسون” ضد كورونا بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر

بدأ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي اليوم بتراجع بفعل إيقاف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19 من شركة “جونسون أند جونسون”، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع قبيل مناسبات مهمة من “أبل” و”أمازون.كوم”. وهبط داو 72.52 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 28764.95 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 0.21 ...