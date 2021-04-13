الرئيس عون :مشروع تعديل المرسوم 6433 يحتاج الى قرار مجلس الوزراء مجتمعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 15:58
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الرئيس عون :مشروع تعديل المرسوم 6433 يحتاج الى قرار مجلس الوزراء مجتمعاً
منذ 5 mins
13 April، 2021
عاجل
الرئيس عون
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