الخارجية الروسية: تصريحات مجموعة G7 حول روسيا وأوكرانيا لا تسهم في تسوية الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 14:22
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الخارجية الروسية: تصريحات مجموعة G7 حول روسيا وأوكرانيا لا تسهم في تسوية الوضع
منذ 31 mins
13 April، 2021
الخارجية الروسية
روسيا
مجموعة G7
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