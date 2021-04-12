الولايات المتحدة تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 46378 حالة، ووفاة 283 شخصاً مع إصابة مؤكدة. ويوم أمس، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 48147 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 296 وفاة.

وتم تسجيل الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في بداية العام وبلغت أكثر من 299 ألف حالة. وفي كانون الثاني/ يناير، تم تسجيل الحد الأقصى للوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بـأكثر من 4.3 آلاف حالة يومية.

ومنذ تفشي الوباء سجلت البلاد أكثر من 31 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 562 ألف حالة وفاة. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: سبوتنيك