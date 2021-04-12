التحكم المروري: سقوط قتيل و23 جريحا في 14 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2021 - 09:22

التحكم المروري: سقوط قتيل و23 جريحا في 14 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
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