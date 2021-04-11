حزب الوفاء اللبناني: للاسراع بتشكيل الحكومة ووضع لبنان على السكة الصحيحة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2021 - 15:46

حزب الوفاء اللبناني: للاسراع بتشكيل الحكومة ووضع لبنان على السكة الصحيحة

منذ 9 mins 11 April، 2021
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لبنان

هنأ رئيس حزب الوفاء اللبناني أحمد علوان المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن “يعود المسؤولون اللبنانيون إلى ضمائرهم ويعيدوا حساباتهم جيدا، فأحد من الشعب لا يحتمل كل هذه الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية والمشاكل الصحية”.

وإذ دعا إلى الاسراع بتشكيل الحكومة، أكد أن “لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر في لبنان”، مطالبا ب”التمسك بلبنان الواحد في هذه المرحلة الصعبة، من أجل التمكن من النهوض به ووضعه من جديد على السكة الصحيحة”.

وشدد على “أهمية الوقوف الى جانب المواطن بلقمة عيشه، لا سيما أن أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحم ما زالت ترتفع، فالمطلوب وضع حد لهذا، وإلا لن يبقى لا فقير ولا متوسط الحال في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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