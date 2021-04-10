الوزير حسن: نشكر دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 20:26

الوزير حسن: نشكر دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة

منذ 1 ساعة 10 April، 2021
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