إصابات في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية، أسفر عن وقوع مصابين.

وأفاد الفرع المحلي لقناة “سي بي إس” الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن الحادث وقع في مقر مؤسسة Kent Moore Cabinets، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، حسب مصادر في الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة، ولم يتم القبض على المشتبه به بعد.

ولم تعرف أي تفاصيل على الفور عن المشتبه به أو دوافعه وتم إغلاق مدرسة قريبة من مكان الحادث، لكن الإغلاق تم رفعه في وقت لاحق.

المصدر: وكالات