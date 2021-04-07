كورونا في البرازيل.. تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الوفيات اليومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 4195 وفاة جراء فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 86979 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 336947، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ13 مليون.

واعتبر خبراء في مجال الصحة أن القفزة الحادة للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل قد تؤدي لتجاوز المؤشرات القياسية، التي سجلتها في يناير 2021 الولايات المتحدة، عالميا من حيث عدد ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز