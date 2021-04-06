وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية: هناك علاقة بين لقاح أسترازينكا والجلطات الدموية

كشف مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية عن وجود “صلة” بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورنا المستجد وحالات تجلط الدم التي جرت ملاحظتها بعد التطعيم به.

وقال مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية،ماركو كافاليري، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز: “يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا”.

وأضاف: “باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك”.

وتفرض بعض الدول قيودا على استخدام لقاح أسترازينيكا بينما استأنفت دول أخرى التطعيم مع استمرار التحقيقات في تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة وأحيانا شديدة.

وقد جرى تسجيل 22 حالة جلطة دموية في الدماغ مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية، بالإضافة إلى 8 حالات عانت من مشاكل تخثر بالدم وانخفاض بالصفائح، وجميعهم من الحاصلين على لقاح أكسفورد أسترازينيكا، وذلك حتى تاريخ 24 مارس الماضي.

ومن بين هذه الثلاثين حالة، أبلغت الوكالة الصحيفة أن سبعة أشخاص قد توفوا.

ورغم ذلك، لا تزال مثل هذه الحالات نادرة.

المصدر: رويترز