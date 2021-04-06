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April 6 2021 - 03:46

واشنطن: منفتحون للتحدث مع موسكو بشأن الوضع في شرق أوكرانيا

منذ 1 ساعة 6 April، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “انفتاح واشنطن للتحدث مع موسكو بشأن الوضع في شرق أوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية إن “واشنطن وجدت تقارير ذات مصداقية عن تحركات عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية”، مشيرا إلى أنها طلبت من موسكو شرح “الاستفزازات”.

وأعرب عن انفتاح واشنطن للتحدث مع موسكو بشأن الوضع في شرق أوكرانيا، مضيفا: “الولايات المتحدة قلقة من أي فعل تقوم به موسكو لترهيب أوكرانيا سواء حدث على الأراضي الروسية أو داخل أوكرانيا”.

كما رفض برايس الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تستعد لـ”غزو” أوكرانيا.

المصدر: وكالة رويترز

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