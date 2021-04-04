مصدر سوري: لا صحة لما تم تداوله عن قرار بفرض جزئي للتجوال في البلاد

أكد مصدر سوري في وزارة الإعلام أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار بفرض حظر جزئي للتجوال في سوريا.

وبين المصدر أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والنقل تتعلق فقط بإيقاف الدوام في رياض الأطفال ومن الصف الأول إلى الرابع وتعليق الدوام لطلاب التعليم الأساسي حتى الصف الثامن إضافة إلى تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين.

ودعا المصدر وسائل الإعلام وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد الأخبار التي تصدرها المؤسسات الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات لما قد تتسبب به من إرباك للمواطنين.

المصدر: وكالة سانا