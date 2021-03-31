اعتقال ضابط روسي ونقيبا في البحرية الإيطالية في إيطاليا بتهمة التجسس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 10:44
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اعتقال ضابط روسي ونقيبا في البحرية الإيطالية في إيطاليا بتهمة التجسس
منذ 10 mins
31 March، 2021
اعتقال ضابط ايطالي
اعتقال ضابط روسي
البحرية الايطالية
ايطاليا
تجسس
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