وزير المالية وقع 4 قرارات بتمديد المهل الضريبية

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني 4 قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية.

تمدد لغاية 30/4/2021 ضمنا، أحكام القرارات الآتية:

– القرار رقم 51/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

– القرار رقم 52/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

– القرار رقم 53/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الرسم المقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021.

– القرار رقم 54/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها عن سنة 2020.

– القرار رقم 55/1 تاريخ 15/02/2021 الذي مددت بموجبه أحكام القرارات التالية:

1- القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

2- القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

3- القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

4- القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

5- القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة.

6- القرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

7- القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2020 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر شباط من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام