النائب حسن عز الدين زار وزير التربية: للاسراع بتأمين اللقاحات للجسم التعليمي والإداري لاتمام العام الدراسي

استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عزالدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، وجرى عرض الواقع التربوي، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا.

وخلال اللقاء، قدم عز الدين للمجذوب العديد من القضايا التربوية التي تحتاج إلى اهتمام والوصول إلى حل سريع لها، حفاظا على سير العملية التربوية والتعليمية، ومنها الموافقة على طلبات تعليم بعض المعلمات في المدارس الرسمية على نفقة اتحاد البلديات، علما أن الطلبات مسجلة في الوزارة تحت الرقم (11/1474)، وكذلك السعي لملء شواغر الإدارات في المدارس الرسمية، وضم جميع المتعاقدين بكافة مسمياتهم سواء في صناديق المدارس، أو صناديق مجالس الأهل، أو البلديات، إلى جداول وزارة التربية، ودفع مستحقات صناديق الأهل عن العامين الدراسيين 2019-2020 و2020 – 2021.

وشدد الطرفان على أهمية الإسراع في تأمين اللقاحات للجسم التعليمي والإداري، حفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة لإكمال العام الدراسي بنجاح.

وشدد عز الدين على “ضرورة تشكيل الحكومة، وإيلاء المصالح الوطنية الأولوية، لأن اللبنانيين يعانون اليوم من أوضاع معيشية صعبة، ويتطلعون الى حكومة تعالج مشكلاتهم وأزماتهم القائمة، قبل الانزلاق الى قعر الهاوية”، داعيا حكومة تصريف الاعمال الى أن “تمارس صلاحياتها ومسؤوليتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الأزمات”.

وشكر “القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس الدكتور بشار الأسد على تأمين الاوكسجين، لانه سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة، وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين من الموت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام