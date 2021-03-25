أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-03-2021

الأخبار

مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا: بيروت تختنق ودمشق تردّ بالأوكسيجين

«أرقامها غير واقعيّة وأكثر من مادّة معرّضة للإبطال»: ملاحظات قانونيّة وقطاعيّة «تنسف» مشروع الموازنة

اليمن… انتصار الدم على النفط!

النهار

“اوكسيجين الأسد”: التفكك السلطوي الى النهايات

اللواء

وداعا مستشفى العرب.. مخاوف من انهيار النظام الصحي!

بري يجدد جدد مساعيه الحكومية مطلع الأسبوع.. واهتمام دبلوماسي بحركة السفير السعودي

الديار

بعبدا تتجه الى توسيع تحركها… فهل تمهّد لمعركة نزع التكليف؟

ثلاثة آلاف ليرة ربطة الخبز في الأسواق إنجاز وزير الإقتصاد المستقيل

الجمهورية

تسعيرتان أسبوعيتان للمحروقات..

باريس : قادة لبنان يتحدون شعبهم

المصدر: صحف