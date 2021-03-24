السفير الإيراني في صنعاء: مبادرة السعودية في اليمن مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال

اعتبر السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، مبادرة السعودية بشأن اليمن “مشروع حرب دائمة” و”استمرار الاحتلال” وليس إنهاء للحرب.

وكتب السفير إيرلو على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن “مبادرة السعودية في اليمن، مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب”.

وأضاف أن “المبادرة الحقيقية” يجب أن تشمل “وقف الحرب بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال السعودي وسحب قواته العسكرية وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال والأسلحة”، إضافة إلى “حوار سياسي بين اليمنيين دون أي تدخلات خارجية”.

المصدر: تويتر