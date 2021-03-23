النائب ابراهيم كنعان بعد اللجان المشتركة:اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي اقرت سابقا تؤكد قيام المجلس بواجباته والتطبيق هو الاهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2021 - 14:06

النائب ابراهيم كنعان بعد اللجان المشتركة:اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي اقرت سابقا تؤكد قيام المجلس بواجباته والتطبيق هو الاهم

منذ 1 ساعة 23 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة