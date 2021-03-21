العميد سريع: على العدو السعودي ان يتوقع ضربات جديدة في حال لم يتوقف عن عدوانه على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 16:56
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العميد سريع: على العدو السعودي ان يتوقع ضربات جديدة في حال لم يتوقف عن عدوانه على اليمن
منذ 2 ساعة
21 March، 2021
عاجل
العدوان على اليمن
العميد سريع
اليمن
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