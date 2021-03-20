العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي السبت فلسطينيا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، فيما شدّدت اجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت نجيب (39 عاما)، من سوق خان الزيت في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف، فيما أفرجت عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق”.

من جهة ثانية، أوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال منعت إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم”.

المصدر: فلسطين اليوم