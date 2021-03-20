كورونا في روسيا.. تسجيل 9632 إصابة جديدة و392 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 9632 إصابة جديدة و392 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا فقد “تم تسجيل 9632 إصابة جديدة بجائحة “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4447570 حالة”، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (9699 حالة)​​​.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل 392 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 94659 حالة”، ما يعد أدنى معدل وفيات يومية منذ نحو 10 أيام.

وأوضح مقر مكافحة الفيروس في روسيا أن “العاصمة موسكو سجلت 1728 إصابة جديدة بجائحة “كوفيد-19″ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضًا من 1809 في اليوم السابق”.

فيما أشار المقر إلى أنه “بلغ إجمالي حالات التعافي 4060652 بعد خروج 11279 مريضا من المستشفيات منذ الأمس”.

المصدر: وكالات