هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مدينة سكيكدة الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة سكيكدة الواقعة على 500 كم شمال شرق الجزائر فجر الخميس.

وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الهزة وقعت عند الساعة 22:49 بالتوقيت المحلي، وأن مركزها كان على 3 كيلومترات شمال غرب بلدة الحروش.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ولاية بجاية شرقي الجزائر في حدود التاسعة من ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها بـ30 كيلومترا شمال شرق شاطئ رأس كاربون.

وعصر الأربعاء، هزت رجة أرضية بقوة 3.4 درجة ولاية المسيلة الواقعة على 300 كم جنوب شرقي البلاد.

كما شهدت ولاية باتنة شرق الجزائر رجتين بقوة 4.2 و3.2 درجة.

المصدر: روسيا اليوم