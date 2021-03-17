العراق يسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا والإجمالي تجاوز 774 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء، تسجيل 5563 إصابة بوباء “كوفيد-19” المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 774015، أودت مضاعفات الإصابة بحياة 13860 من بينهم. وقالت الوزارة، في بيان، “لقد تم فحص (38929) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 7498360).

وأضافت أنه ” تم تسجيل 5563 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد ووفاة 33 شخصا وتماثل 3591 مصابا للشفاء”. وبحسب البيان فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 774015، توفي من بينهم 13860 من بينهم.

ويأتي تسجيل الرقم الأعلى لمعدل الإصابات اليومي بوباء “كوفيد-19” المستجد في العراق منذ تفشي الوباء في البلاد بعد يوم واحد من قرار الحكومة العراقية تخفيف إجراءات حظر التجوال الجزئي والشامل المفروض في البلاد لمواجهة الوباء.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، في مؤتمر صحافي عقب جلسة المجلس أمس، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من 21 آذار/مارس الجاري حيث يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساء إلى 5 صباحًا اما الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط”، لافتا الى انه تقرر أيضا “فتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة”.

وأعلنت الحكومة العراقية، في 13 شباط/فبراير الماضي، فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، بدءا من 18 شباط/فبراير الماضي لمدة أسبوعين، ثم مدد إلى الـ 22 من الشهر الحالي، وأن يكون جزئيا خلال الأيام المتبقية مع غلق المولات والمطاعم والمقاهي والكافيتريات ودور العبادة ضمن الإجراءات لمواجهة “كوفيد- 19

المصدر: سبوتنيك