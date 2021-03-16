حسن عز الدين: وافقنا على إعطاء سلفة بموضوع الكهرباء لتجنيب الناس الانعكاسات السلبية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن عز الدين بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء “هذه الجلسة مخصصة لبندين: البند الاساسي يتعلق بالكهرباء، والجميع يعرف ان ازمة الكهرباء ليست جديدة، وهي منذ 30 عاما وعدنا بتوفير الكهرباء 24/24 ساعة وتراكمت الديون الى ان وصلنا الى هذا الواقع المرير”. واوضح “نحن وافقنا على هذا موضوع سلفة لشركة كهرباء لبنان كي لا يصل الناس الى تحمل نتائج العتمة وغيرها من الانعكاسات السلبية لانقطاع التيار الكهربائي”.

واضاف عز الدين “كتلة الوفاء للمقاومة اكدت ضرورة الاصلاحات الجوهرية والجذرية ليس فقط للكهرباء بل لجميع مناحي الاصلاح وهو ضرورة للبنان، وايضا اعتبار ارتباط هذه الاصلاحات بالازمة السياسية المتعلقة بالاصلاحات او بتأليف الحكومة وغيرها تتحمل مسؤولية التأخير فيها كل القوى السياسية بنسب مختلفة”، وتابع “بالتالي نحن امام المأزق الذي يعيشه البلد، وكلكم تعرفون ازمة ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ولفت عز الدين الى ان “قمة ازمة الكهرباء ستلقي بانعكاساتها ونتائجها على الناس ونحن الى جانبهم لئلا نصل الى العتمة وانعكاستها على الجميع، اي على حقوق الانسان في البقاء بين الحياة والموت”، وسأل “ماذا يحل بالمستشفيات والاكل والشرب ومتطلبات الحياة؟ وبالتالي نحن وافقنا على هذا الموضوع (السلفة) حتى لا نحمل الناس كل هذه الانعكاسات”.

وأضاف عز الدين “اثرنا موضوع العراق، الجميع يعرف ان العراق تقدم على اساس عقد واتفاق يزود بموجبه لبنان الفيول والنفط وعلى اساس ان الاتفاق لمصلحة لبنان”، وسأل “لماذا هناك خيارات ان الدفع اما بالدولار أو بالليرة اللبنانية؟ بل ان الاتفاق ان يسترد العراق هذه الاموال عبر تبادل الخدمات. وبالتالي طرحنا تساؤلات على وزير الطاقة للاجابة عن هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام