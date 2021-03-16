المكتب الإعلامي لباسيل ردا على الجديد: ما ذكر عن التشكيل الحكومي غير صحيح

نفى المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، “نفيا قاطعا ما ذكرته (قناة الجديد) في نشرتها هذا المساء عن أن (حزب الله) طلب من باسيل التراجع عن الثلث المعطل، وأنه رفض”.

وكرر المكتب الإعلامي أن “التيار لم يطلب لا الثلث ولا غيره في هذه الحكومة، لا بل عبر مرارا وتكرارا عن عدم رغبته في المشاركة بها مع احتفاظه بحقه في اعطائها الثقة او عدمها بحسب تشكيلة الحكومة وبرنامجها”.

وأهاب البيان بـ “قناة الجديد أن تتوقف عن نشراتها الدعائية والتي ترمي الى هدف وحيد وهو إثارة الغبار للتغطية على فشل الرئيس المكلف سعد الحريري، وإفشاله كل المبادرات الحكومية لغرض في نفسه، في انتظار تطور خارجي لم يصل بعد، وربما لن يصل اليه يوما. فهل على اللبنانيين دفع ضريبة هذا الانتظار انهيارا متزايدا في الاقتصاد؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام