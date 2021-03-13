كركي: اقفال مكتب الضمان في طريق المطار بعد إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان “اقفال مكتب طريق المطار اعتبارا من صباح يوم الاثنين 15 اذار 2021، على أن يستأنف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الخميس 18 آذار 2021، على ضوء نتائج الفحوص التي سوف تجرى لباقي المستخدمين، وذلك بعدما تبين إصابة عدد من مستخدمي المكتب بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين”.

وناشد كركي وزير الصحة “الاسراع بتحديد موعد إعطاء اللقاح للعاملين في الصندوق، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، نظرا للانعكاسات الخطيرة على اقفال مكاتب الصندوق، لاسيما التأخير في انجاز المعاملات الطبية وموافقات الاستشفاء لحوالى ثلث الشعب اللبناني، بما فيهم أصحاب الامراض السرطانية والمستعصية ومرضى غسل الكلى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام