قتلى جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بمدينة قابس التونسية

لقي 5 أشخاص مصرعهم السبت، جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس التونسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية، إن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد ”الانفجار الضخم”، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران. وأشارت الإذاعة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة؟

ونقلت الإذاعة عن المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، قوله إن جثثا متفحمة تم العثور عليها داخل موقع الانفجار.

المصدر: روسيا اليوم