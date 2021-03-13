وفاة 5 أشخاص جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية في تونس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 16:30

وفاة 5 أشخاص جراء انفجار خزان يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية في تونس (سبوتنيك)

منذ 52 mins 13 March، 2021
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