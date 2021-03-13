تركيا تعلن عن إنتاج مقاتلات محلية الصنع بحلول 2025

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران التركية الرائدة “توساش”، تيميل كاتيل، بأن المقاتلات التركية المصنعة محليا، ستقوم بأول رحلة لها في عام 2025 ، ومن المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة التركية في عام 2029.

وقال كاتيل لوكالة سبوتنيك “من أهم مشاريعنا في الوقت الحاضر مشروع الجيل الخامس للمقاتلة المحلية، والذي سينقل بلادنا إلى مستوى جديد في صناعات الطيران والدفاع، ونخطط لإخراجها من حاوية الطائرات في 18 آذار/مارس 2023. ستقوم مقاتلتنا بأول رحلة لها في عام 2025، وفي عام 2029 نتوقع تسليمها إلى القوات المسلحة التركية”.

وأضاف كاتيل “سلمت الشركة 20 طائرة بدون طيار من طراز “أنكا” للقوات التركية وتعتزم مواصلة التسليم في المستقبل. كما سلمنا لإدارة الأمن ، مروحيتنا هجومية “تي-129 أتاك” من طراز “فاز 2″، والمجهزة بتقنيات الجيل الجديد التي ستعمل على تحسين القدرة القتالية للعمليات على الأرض ونقلها إلى مستوى جديد. سنواصل العمل وفقًا للاحتياجات الحالية لقواتنا المسلحة من أجل زيادة الحركة وفعالية عملياتنا”.

المصدر: سبوتنيك