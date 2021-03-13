وفاة مصابين بكورونا في الأردن جراء انقطاع الأكسجين ورئيس الوزراء يوجه بإجراء تحقيق

أوعز رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الحكومة الجهات المختصة في المملكة بإجراء بمباشرة تحقيق فوري فيما يتعلق بواقعة انقطاع الأكسجين في قسم العناية المركزة بمستشفى السلط الجديد الحكومي شمالي البلاد، صباح اليوم السبت، والذي سبب وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وشدد على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، تبعات الحادث وفق أحكام القانون.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الأردنية، بأن الخصاونة “وجّه بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي”. وشدّد الخصاونة، بحسب البيان، على أنّ التحقيق سيكون واضحًا وشفّافًا وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ . كما بيّن رئيس الوزراء الأردني أنّه “طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها”.

وشدّد رئيس الوزراء الأردني على “ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون”. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عبر حسابها على تويتر، بوفاة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد، في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين في وحدة العناية المركزة التي كانوا يعالجون بها.

وذكرت الوكالة، أن “وزير الصحة يعقد اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات”. وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية بقيام قوة أمنية بتطويق مستشفى السلطة الجديد. ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، زيادة في المعدل اليومي للإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة.

المصدر: سبوتنيك