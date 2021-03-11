أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-03-2021

الأخبار

«فرار» جماعي للأطباء: الخليج وجهةً أولى فالعراق وأميركا وأوروبا ثم أفريقيا

علي حسن خليل يرمي فتيل التفجير: الزيادة حق للعسكريين… لا المدنيين!

قائد الجيش يطلب مساعدات مالية من الخارج… من دون علم الدولة!

النهار

“المبادرة” الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار

اللواء

هدنة الطرقات: سباق بين “الإنقاذ” و”الإنقاض”!

إختناق المبادرات يعيد الإحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بني التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات

الجمهورية

تحضيرات للقاء الحاسم بين الرئيسين

المستشفيات عادت لتمتلىء

الديار

٤٨ ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود

لبنان في سوق المزايدة الإلكترونية والمطلوب واحد… تشكيل حكومة

البناء

السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة

خذل الشعب أيام الغضب… تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش… ورعد إلى موسكو

هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة… وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟

المصدر: صحف