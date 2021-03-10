المفوضية الأوروبية تعلن توفير 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر- بايونتيك

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توصلها إلى اتفاق مع شركة فايزر- بايونتيك، لتأمين أربعة ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الأعضاء خلال الأسبوعين المقبلين، معربة عن قلقها جراء انتشار السلالات الجديدة لكوفيد-19 في أوروبا. وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، “توصلنا اليوم إلى اتفاق مع شركة فايزر – بايونتيك، لتعبئة أربعة ملايين جرعة جديدة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، للدول الأوروبية في الأسبوعين المقبلين. وذلك لتسريع وتسهيل حرية الحركة على الحدود”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنه، “من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الوضع في المناطق التي تزيد بها الإصابات”. وأضافت أن “اتفاق المفوضية اليوم مع شركة فايزر بايونتيك، سيساعد على توفير ما مجموعه أربعة ملايين جرعة من اللقاحات قبل نهاية الشهر الجاري للدول الأعضاء”.

وأردفت فون دير لاين قائلة “هذا سيساعد الدول الأوروبية في جهودها لإبقاء انتشار السلالات الجديدة من الفيروس تحت السيطرة”. وتابع البيان الصحافي، “المفوضية تتابع عن كثب تطور الحالة الوبائية في الدول الأعضاء. وعلى الرغم من الانخفاض الحالي في عدد الوفيات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بسبب بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر ضعفا”.

وأعربت المفوضية الأوروبية، خلال البيان الصحافي، عن قلقها إزاء تفشي سلالات جديدة من الفيروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن لقاح فايزر بايونتيك “أثبت فعاليته ضد جميع السلالات الحالية لفيروس كورونا [المستجد]”. يذكر أن جرعة اللقاحات الجديدة من فايزر بايونتيك والبالغ عددها 4 ملايين جرعة ستسلم إلى الدول الأوروبية قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وستكون عملية التوزيع على حسب عدد السكان بكل دولة وبناء على أعداد الإصابات بالفيروس.

المصدر: سبوتنيك