كورونا في فرنسا.. عدد المصابين في العناية الفائقة عند أعلى مستوى له منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في فرنسا، أن عدد المصابين بكورونا في أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات بأنحاء البلاد، بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 368 وفاة و23302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ورغم تسجيل فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا منذ نهاية يناير، تباطأت الزيادة الأسبوعية من نحو خمسة بالمئة في منتصف يناير، حين كان يطبق حظر تجول محكم من السادسة مساء، لأقل من أربعة بالمئة خلال الأيام الخمسة الماضية.

لكن رغم تركيز حملة التطعيم على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ارتفع عدد المصابين بكورونا في العناية الفائقة بشكل ثابت من أقل من 3000 شخص نهاية يناير إلى نحو 4000 اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد المصابين بكورونا في وحدات الرعاية الفائقة 69 حالة ليصل إلى 3918 وهو الأعلى منذ نهاية نوفمبر، في الأيام الأخيرة من الإغلاق الثاني الذي استمر شهرا.

وفي ذلك الشهر، بلغت الحالات بالرعاية الفائقة ذروتها مسجلة أقل من 5000 بقليل.

وقالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء إن 4.15 مليون أو 7.9 بالمئة من السكان البالغين تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كما تلقى 2.04 مليون الجرعة الثانية، بإجمالي نحو 6.2 مليون جرعة.

المصدر: وكالة رويترز