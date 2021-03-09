أسعار النفط تستأنف صعودها عقب هبوط تصحيحي الإثنين

استأنفت أسعار النفط الخام صعودها في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، عقب هبوط تصحيحي تجاوز دولارين اثنين في ختام جلسة الإثنين.

وكانت أسعار النفط قفزت أمس، فوق 71.3 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى خلال عامين، بعد اجتماع عدة عوامل محفزة للطلب عالميا على مصدر الطاقة الأبرز.

وعند الساعة (06:14 ت.غ) اليوم، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.28 بالمئة أو 19 سنتا إلى 68.43 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.11 بالمئة أو 7 سنتات إلى 65.10 دولارا للبرميل.

والخميس، قرر وزراء تحالف منتجي النفط “أوبك+”، تثبيت مستوى الإنتاج المعمول به لشهر مارس/آذار الحالي، ليمتد حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وفق بيان صدر عن التحالف عقب اجتماع افتراضي.

وفاجأت السعودية المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بتمديد لمدة شهر إضافي في خفض طوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، حتى نهاية أبريل بدلا من مارس.

المصدر: رويترز