كورونا في البرازيل.. 32321 إصابة و987 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 32321 إصابة و987 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32321، مقابل 69609 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 11051665 حالة، بينها 9782320 شفاء.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 987 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 1555 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 266398 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وتشهد مؤشرات فيروس كورونا في كثير من الدول، بينها البرازيل، تراجعا ملموسا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية.

المصدر: وكالات