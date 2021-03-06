نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 52 حالة إيجابية

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 2 و3 و4 آذار؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وخمسين (52) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 2/3/2021 كالتالي:
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية).
رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة إربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
وجاءت نتائج 3/3/2021 كالتالي:
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).
وجاءت نتائج 4/3/2021 كالتالي:
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام