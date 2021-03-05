العدو الاسرائيلي اقتحم منازل عائلة شهيد واعتقل شابين في سلوان بالقدس المحتلة

اقتحمت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة عددا من منازل عائلة وأقارب الشهيد نور شقير في بلدة سلوان بالقدس المحتلة واعتقلت شابين من أهله عقب تفتيش وتخريب في محتويات المنازل.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة شقير في حي وادي الربابة من بلدة سلوان وفتشتها باستخدام كلاب بوليسية، قبل أن تعتقل الشابين يحيى شقير وهو شقيق الشهيد نور وابن عمه طارق”.

يشار إلى أن الشهيد نور جمال شقير (37 عاما) من سكان بلدة سلوان استشهد قبل نحو 3 شهور متأثرا بإصابته برصاص قوات العدو الاسرائيلي على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة في الخامس والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

المصدر: فلسطين اليوم