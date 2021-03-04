وديع الخازن نوه بزيارة البابا الى العراق: تتضمن أبعادا سياسية واضحة

أثنى “عميد المجلس العام الماروني في لبنان السابق وديع الخازن في بيان له الخميس على زيارة البابا فرنسيس الى العراق. واكد ان “لهذه الزيارة أبعادا سياسية واضحة”.

وقال الخازن “إنها رحلة تاريخية لقداسة البابا فرنسيس والأولى خارج الفاتيكان منذ تفشي وباء كورونا، والأولى أيضا في التاريخ لحبر أعظم إلى العراق”، وتابع “بعد لقائه شيخ الأزهر احمد الطيب، وهو الإمام الأكبر للاسلام السني، يستعد البابا للقاء الإمام علي السيستاني في النجف، في أول لقاء يجمع أي حبر أعظم بمرجعية شيعية على هذا المستوى، والذي سيكون له تأثير مهم في البلد الذي يضم غالبية شيعية”.

ورأى الخازن أن “زيارة شخصية بحجم قداسة البابا فرنسيس للعراق، تعد رسالة دعم معنوية كبيرة، ليس فقط لمن بقي فيه من مسيحيين بل لكل مسيحيي المنطقة”، وشدد على “انها فرصة تاريخية لترميم العلاقة بين الأديان وإعادة حقوق وأملاك المهجرين من المسيحيين في العراق”.

المصدر: بريد الموقع