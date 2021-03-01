الشيخ علي ياسين: على بكركي اعلان موقفها بشكل رسمي من استغلال ساحتها لاطلاق شعارات فتنوية وتقسيمية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2021 - 12:02

الشيخ علي ياسين: على بكركي اعلان موقفها بشكل رسمي من استغلال ساحتها لاطلاق شعارات فتنوية وتقسيمية

منذ 19 mins 1 March، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين إن تدهور الوضع الإجتماعي والمالي والامني والاقتصادي هو نتيجة طبيعية لاصرار البعض على تعطيل تشكيل الحكومة والاصرار على تحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطنين.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين إن المستغلين لاوجاع الناس كثر وقد بدأوا باستغلال مواقع دينية محولين ساحات المحبة التي ينادي بها الانبياء الى ساحات فتنة واستغلال لارادة الناس من اجل تحقيق مصالح حزبية ضيقة.

وأضاف إن تفلت الاسعار وضرب لقمة عيش المواطن لم يعن شيئا للذين حملوا اعلامهم الحزبية واقاموا عراضات سياسية مستغلين مواقع خدمة الناس لخدمة انفسهم.

وتابع االشيخ ياسين إننا نناشد المسؤولين تفعيل موضوع اللقاحات وتوزيعها على جميع المناطق اللبنانية وفق الاولويات ومنع المتاجرة الاعلامية بها ضمن اطار النزاع السياسي القائم.

وتمنى الشيخ ياسين على بكركي اعلان موقفها بشكل رسمي من استغلال ساحتها لاطلاق شعارات فتنوية وتقسيمية وذلك حفاظا على موقعها ومرجعيتها التي نحترمها كبقية المرجعيات والمواقع الاصلاحية.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة