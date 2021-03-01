قوات العدو تهدم منزلاً فلسطينيا وتشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

هدمت قوات العدو الصهيوني اليوم الاثنين، منزلا فلسطينيا في القدس المحتلة، كما شنت حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

وذكرت وكالة وفا أن”قوات العدو اقتحمت بلدة العيسوية ومخيم شعفاط شمال المدينة واعتقلت فلسطينيين اثنين”.

وداهمت قوات العدو الراجلة عدة منازل في الحارة التحتا بمخيم شعفاط، واعتقلت شابا من منزله، واقتادته إلى الحاجز العسكري بالمخيم.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني، ثلاثة شبان بينهم شقيقان من قرية العرقة، وأسير محرر من سيلة الحارثية غرب جنين

وفي السياق هدمت قوات العدو منزلاً فلسطينيا في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة بعد ان اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات.

وأفاد شهود عيان، أن”قوات العدو حاصرت منزل المقدسي أبو ريالة تمهيداً لهدمه للمرة الخامسة على التوالي”.

وأشار الشهود إلى أن”أبو ريالة أُصيب بشلل نصفي بعد وقوعه خلال هدم منزله عام 2009″.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات العدو من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

المصدر: وكالة وفا