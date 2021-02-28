روحاني: لتنمية الصادرات غير النفطية بمواجهة الحظر الامريكي الجائر

قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني إن تنمية الصادرات غير النفطية مهم للغاية في سياق مواجهة الحظر الامريكي الجائر ضد ايران.

واضاف روحاني الاحد ان “تطوير صادرات البضائع غير النفطية يسهم في تعزيز حضور ايران لدى الاسواق العالمية”، وتابع ان “تعزيز طاقات ايران في مجال الصادرات غير النفطية، احد اهم الآليات للدفع بعجلة الاقتصاد المقاوم وصد الحظر الجائر واللاقانوني الذي تفرضه امريكا علينا”.

ودعا روحاني الى “تطوير جودة المنتجات الايرانية والتزام المنتجين بالتعهدات”، ولفت الى ان “الظروف المستجدة تقتضي بأن تضع الحكومة على سلم برامجها التسريع في وتيرة الاجراءات المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية”.

المصدر: ايرنا