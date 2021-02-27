الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الأوروبيون يطالبون الكيان المحتل بوقف الاعتداءات على فلسطينيي حمصة البقيع

طالبت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الجمعة، كيان العدو “بالكف عن هدم منشآت البدو في حمصة البقيع بغور الأردن ومصادرة ممتلكاتهم مع تمكينهم من المساعدات الإنسانية”.

وأعرب الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، وهم فرنسا وبريطانيا والنرويج وإستونيا وإيرلندا، عن “انشغالهم العميق إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات من طرف “إسرائيل”، طالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والمانحين في حمصة البقيع في غور الأردن”. وقالوا إنهم “قلقون بشأن تداعيات القرارات الإسرائيلية على تجمع سكاني يضم حوالي 70 شخصا، من بينهم 41 طفلا”.

وأضاف الأعضاء الأوروبيون “نكرر نداءنا إلى “إسرائيل” لوقف الهدم والمصادرة، كما ندعو إسرائيل إلى السماح بممر إنساني كامل ومستدام ودون عائق للوصول إلى مجتمع حمصة البقيع” الفلسطيني.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة تور وينيسلاند ، إن العدو “هدم وصادر 80 منشأة تابعة للجماعة البدوية الفلسطينية في حمصة البقيع”، مما أدى، حسبه، إلى نزوح متكرر لـ 63 شخصا، من بينهم 36 طفلا، في مساع تعد استمرارا لسلسلة من عمليات التهديم الإسرائيلية نفذت في حق هؤلاء الفلسطينيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ودعا المبعوث الأممي الكيان المحتل إلى “وقف تهديم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في كامل الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والسماح للفلسطينيين بتنمية تجمعاتهم”.

المصدر: روسيا اليوم