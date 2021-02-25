الصين:اعتقال 6 أشخاص بتهمة إهانة جنود قتلوا في اشتباكات مع الهند

إعتقلت الصين ستة أشخاص على الأقل بتهمة إهانة أربعة جنود قتلوا في اشتباك مسلح في منطقة لاداخ على الحدود مع الهند في الهملايا في يونيو الماضي.

وقالت الشرطة إن”الأشخاص الستة احتجزوا لمدة تصل إلى 15 يوما في أنحاء الصين، وهناك متهم آخر يعيش حاليا في الخارج وسيتم احتجازه عند عودته”.

وتصف وسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم الجنود القتلى بـ”الشهداء” في حملة دعائية منظمة.

وكانت بكين أصدرت في 2018 قانونا يحظر “إهانة الأبطال والشهداء أو التشهير بهم”، وسيتحول الأمر إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في البلاد، الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وبموجب هذا القانون، كل من “شتم أو استخدم وسائل للتشهير بسمعة وشرف الأبطال والشهداء وأضر بالمصلحة العامة للمجتمع” قد يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المدون الصيني الشهير، تشيو زيمينج، 38 عاما، بعد منشورات اعتبرها النظام الشيوعي “مهينة” للجيش الصيني في مواجهته الحدودية الأخيرة مع الهند.

المصدر: سي ان ان