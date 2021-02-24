أثيوبيا تدعو لاجئي تيغراي بالسودان للعودة إلى الوطن وتتوعد مرتكبي الجرائم منهم

دعا وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، لاجئي إقليم تيغراي في السودان، إلى العودة إلى الوطن مرة أخرى، لافتًا إلى أن السلطات المعنية باشرت التحقيق فيما وقع من مجازر خلال اقتحام تيغراي. وقال وزير الخارجية الإثيوبي، في كلمة متلفزة الأربعاء “ندعو اللاجئين من إقليم تيغراي في السودان للعودة إلى بلادهم”، مضيفا أن “بعض المتواجدين في المخيمات بالسودان ارتكبوا جرائم وسوف يحاسبون عليها”.

وتابع أن “لجنة حقوق الإنسان باشرت التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في تيغراي، بما في ذلك مجزرة مايكادرا، والعنف الجنسي، والضحايا المدنيين”.

المصدر: سبوتنيك